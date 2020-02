Governo. Romani, nessuna stampella a Conte. Gruppo alternativo a Forza Italia

Agenpress – “Può darsi che si costituisca un gruppo alternativo a quello di Forza Italia per costruire una proposta rigorosamente liberale e riformista, sempre però nell’ambito del centrodestra”.

Lo dice il Senatore di Fi Paolo Romani, entrato nel movimento di Giovanni Toti Cambiamo!, smentendo l’esistenza di un “gruppo di responsabili” a sostegno del governo.

“Ma quale stampella del Conte bis, stiamo lavorando ad un’operazione rivolta agli scontenti di Forza Italia.È un’operazione a cui stiamo lavorando, non so nemmeno se riusciremo a portarla a termine. Quel che è sicuro è che c’è un mal di pancia da parte di esponenti di Forza Italia rispetto ad un partito che è in una chiara fase di declino”.

Noi non ci sostituiremo ai renziani anche perché non se ne capirebbe il senso, in particolare l’elettorato non ne comprenderebbe il significato. I cittadini italiani si sono ormai abituati al bipolarismo”.

I”

Y89-GN/ S0A QBXB