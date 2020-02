L’opinione di Roberto Napoletano. Il Nord chieda aiuto al Sud

Agenpress. Gli Agiografi a gettone sono riusciti a attraversare le due grandi crisi globali raccontando imperturbabili le mirabili gesta del minuscolo capitalismo italiano e continuano a sfidare ogni evidenza confondendo subfornitori e contoterzisti sempre più malmessi con stelle made in Italy del firmamento mondiale della produzione.

Non se ne può proprio più di tanta ridicola supponenza. Questo Paese deve fare in fretta i conti con almeno due decenni di grave distorsione della spesa pubblica per cui si è dato ingiustificatamente sempre di più al ricco e sempre di meno al povero.

Si è privato il Mezzogiorno dei necessari interventi infrastrutturali per rendere l’ambiente competitivo e favorire gli investimenti privati. Si è affogato in un mare di assistenzialismo pubblico il meglio dell’imprenditoria privata del Nord facendoci perdere a uno a uno tutti i primati industriali globali e favorendo l’allargamento di quella area grigia dove si smarrisce la virtù dell’intrapresa e si mescolano i peggiori impulsi clientelari, a volte perfino in contiguità con gli interessi della criminalità organizzata. Siamo un Paese piatto.

Non abbiamo una sola impresa nel futuro che abbia un primato mondiale. Nulla di nulla di nulla. Al prossimo che si alza e comincia a raccontare la storiella della seconda manifattura d’Europa non gli rispondete nemmeno più, fategli una risata in faccia e andatevene. Oppure ditegli: scusi, sa che fine ha fatto la Montedison? Ha notizie della Olivetti? Si ricorda che una volta esisteva la Stet? Mi creda, sì, era italiana, guidava le telecomunicazioni mondiali.

Si ricorda, per caso, che abbiamo dato tutto in mano ai privati e ci ritroviamo oggi con reggitori-pagliaccetti pro tempore che, al massimo, possono sponsorizzare Sanremo perché nel mondo e in casa di loro e dei loro telefonini si sa nulla o pochissimo? Smettiamola, per piacere, di raccontare balle. La fine della gravissima anomalia sovranista-populista ci ha concesso una tregua sui mercati e permesso di guadagnare qualche miliarduccio di spesa di interessi sul debito pubblico, ovviamente restando con il marchio infamante di una reputazione che vale la metà di spagnoli e portoghesi, ma se non si prende atto all’istante della aberrazione prodotta da vent’anni di prelievi pubblici indebiti a spese del Sud per finanziare il più assistito dei capitalismi privati europei non si riparte mai.

Questi prenditori nordisti hanno pensato di fare i mantenuti del gigante tedesco foraggiandosi con i soldi pubblici di sviluppo rubati al Sud, invece di preoccuparsi di garantire la crescita in quei territori e di integrare le loro forze con quelle meridionali per raggiungere un minimo di decenza dimensionale infrastrutturale e industriale a livello nazionale.

