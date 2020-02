Prescrizione. Renzi mette sotto scacco il governo, “nessun emendamento al Milleproroghe”

Agenpress – “Il governo non presenterà nessun emendamento” al Milleproroghe sulla prescrizione, sottolinea il ministro per i Rapporti con il Parlamento ai cronisti in Transatlantico. L’obiettivo, spiega Federico D’Incà, ministro per i rapporti con il Parlamento e le Riforme, “è lavorare sul Milleproroghe e portarlo in Aula”.

Vittoria per Matteo Renzi che ha messo sotto scacco il governo. "La decisione del Governo di NON inserire il Lodo Conte sulla prescrizione nel Mille Proroghe mi sembra un gesto di buon senso, che evita forzature e spaccature. Lo apprezzo. Quando arriverà la legge sulla prescrizione in Aula noi voteremo coerenti con le nostre idee e il garantismo che ci caratterizza. Adesso concentriamoci sull'emergenza crescita, sulla produzione industriale, sui dati negativi del Pil. L'Italia ha bisogno di ripartire dall'economia".

Sulla prescrizione “Zingaretti è un po’ imbarazzato, lo capisco, la storia del Pd è una storia di garantismo, su questa storia invece insegue i grillini, fa il giustizialista. Non faccio polemica, dovrebbe ridimensionare i grillini, ma se vuole inseguirli…”.

“Zingaretti che accusa Italia Viva è più imbarazzato che imbarazzante. Imbarazzato perché noi abbiamo fatto una battaglia per il garantismo e lui si è schierato con giustizialisti”, scrive su Facebook Ettore Rosato, coordinatore nazionale Italia Viva e vicepresidente della Camera dei Deputati. “Perché noi difendiamo una legge fatta da Gentiloni e Orlando e lui difende una legge fatta da Salvini e Bonafede. Capiamo l’imbarazzo di Zingaretti. Imbarazzante invece che attacchi noi anziché ringraziarci: gli abbiamo evitato la figuraccia di fare una norma incostituzionale, un pasticcio senza logica. Ma non rispondiamo alle polemiche di Nicola e lavoriamo per il bene dell’Italia. La norma sulla prescrizione non è nel Milleproroghe: il Governo ha avuto buon senso. Speriamo che in futuro si arrivi allo stesso risultato senza tutte queste polemiche”.