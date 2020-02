Prescrizione. Salvini, no a processi a vita. Gregoretti? Era mio dovere difendere i confini

Agenpress – “Gli italiani non possono essere a processo tutta la vita. Spero che Pd e M5s la smettano di litigare perché c’é un’economia che sta drammaticamente rallentando. Se cominciassero a lavorare invece di litigare sarebbe meglio per tutti, non solo per la giustizia”.

Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Venezia, parlando del disegno di riforma della prescrizione. E riferendosi alla vicenda Gregoretti, “domani c’è una maggioranza Pd-M5s-Iv che riterrà di mandarmi a processo: noi non ci opponiamo”.

“Ritengo sia un processo inesistente – ha aggiunto -, perché difendere i confini e la sicurezza del mio Paese, proteggere gli italiani, era un mio dovere e un mio diritto. Andrò tranquillamente in quell’aula di Tribunale a rappresentare milioni di italiani perché ho fatto semplicemente ciò che gli italiani mi chiedevano: controllare chi entra e chi esce dal mio Paese come a casa mia”.

“Sono venuto a fare un omaggio alla città più bella del mondo e a ricordare le promesse fatte. Qui servono almeno 150 milioni all’anno per evitare che la città finisca sott’acqua una volta al mese”, ha poi aggiunto incontrando in piazza San Marco il sindaco Luigi Bugnaro, assieme al quale ha poi visitato i restaurati Giardini Reali.

“Già ci sono i problemi tra l’acqua alta, il coronavirus in chiave turistica, i tanti bastian contrario sulle grandi navi – ha proseguito Salvini – Almeno il Governo tiri fuori i soldi necessari perché la città non vada sott’acqua”. Quanto all’eventuale accordo elettorale con Brugnaro in vista delle prossime comunali, Salvini ha detto: “Ognuno farà le sue scelte ma mi sembra una città pulita, ordinata e ben amministrata”.