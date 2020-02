Air Italy: Ryanair pronta a farsi avanti

Agenpress. Ryanair ha dichiarato oggi che è pronta a farsi avanti su Air Italy. “Bene, ma come abbiamo dichiarato ieri in tempi non sospetti, bisogna che le rotte di Air Italy siano immediatamente assegnate ad altre compagnie, evitando, però, di rafforzare posizioni già dominanti, che ridurrebbero la concorrenza” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Dai dati ufficiali Enac relativi al 2018, Ryanair risulta il vettore principale di Alghero, mentre Air Italy lo era di Olbia. Se, quindi, le rotte di Air Italy passassero tutte a Ryanair si verificherebbe un effetto restrittivo della concorrenza per chi si deve recare in Sardegna. Senza contare che Ryanair è già il vettore in Italia con il maggior numero di passeggeri trasportati” prosegue Dona.

“Ovvio che è prioritario garantire la continuità territoriale, ma andrebbe cercata con altre compagnie, diverse da Alitalia, già prevalente a Cagliari, e da Ryanair” conclude Dona.