Bonafede, sentenza “non su norma spazzacorrotti”. Renzi, sei stato bocciato, è solo l’inizio

Agenpress – “Io rispetto la sentenza della Corte e aspettiamo di leggere le motivazioni” ma “dal comunicato si evince che la Consulta chiarisce come una parte della legge, che riguarda l’irrigidimento dell’accesso ai benefici penitenziari, non può essere applicata retroattivamente. Quella era un’interpretazione che facevano i giudici, non c’è una norma a riguardo nello spazzacorrotti”.

Lo spiega, ai cronisti in Transatlantico, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede che ribadisce: “si interviene sull’interpretazione e l’applicazione della norma”.

“Lasciamo la Corte Costituzionale fuori dalle polemiche e dalle strumentalizzazioni”, ha aggiunto. Ma Matteo Renzi gli manda a dire che “il giustizialismo può essere approvato in Parlamento ma poi viene bocciato in Corte Costituzionale. Non è che l’inizio. Chi ha orecchi per intendere intenda #Prescrizione”.