Eliseo, Gianfranco Librandi (Iv): Ad aprile questo “Polo culturale” è costretto a chiudere

Agenpress. “Oggi è il giorno della verità. Come mai al ministero ancora nessuno sa del Tavolo per l’Eliseo? Ci auguriamo che l’annuncio solenne fatto in una sede solenne da Misiani diventi subito una realtà e non finisca per essere solo una boutade mediatica per salvare la faccia.

Ad aprile questo polo culturale di eccellenza come ha ricordato oggi Barbareschi è’ costretto a chiudere e questo perché la politica ha deciso di non metterci la faccia e di essere doppia. Bisogna sanare un errore grave.

Dichiarazione dell’On. Gianfranco Librandi (Italia Viva).