Gregoretti. Governo assente. Salvini: che pena! Casini: perché Conte non intervenne?

Agenpress – Banchi del governo vuoti nell’Aula del Senato all’inizio dell’esame della richiesta di arresto per Matteo Salvini. “Non hanno il coraggio di presentarsi. Che pena, sono senza vergogna”, ha scritto Salvini sui social a corredo della foto che mette in evidenza il vuoto tra i bianchi riservati ai rappresentanti del governo targato Pd-M5s.

“Io sono contrarissimo al merito della politica che Salvini ha fatto e credo che gli italiani dovrebbero esprimersi su questo. Ma noi qui non possiamo delegare quest’azione alla magistratura”, ha detto il senatore del gruppo Autonomie Pierferdinando Casini in Aula.

“Capisco che loro (della maggioranza) hanno ora qualche problema sul voto rispetto al caso Diciotti ma io sul caso Diciotti mi sono espresso esattamente come farò dopo – ha continuato – Solo una cosa mi convincerebbe a cambiare voto e cioè se le fattispecie della Diciotti e della Gregoretti erano diverse.”.

“E ciò potrebbe essere in un solo caso: se per la Gregoretti, Salvini ha messo in atto una sua politica personale che contrastava con la politica del governo e con gli orientamenti del presidente del Consiglio. Ma colleghi, io di questa cosa non trovo traccia nelle carte. Conte avrebbe avuto tutti gli strumenti, bastava convocare un Consiglio dei ministri per spiegare, infatti in alcune cose interviene ad esempio sullo sbarco dei minori, perché non negli altri casi?”.