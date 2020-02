Lucia Annibali: “non mi lascerò intimidire né da lui né da nessun altro”

Agenpress. Questo è un classico esempio di quanto subiscono le donne che si espongono pubblicamente con le loro idee: insulti sessisti, minacce, violenza verbale.

Nel mio caso, la mia vicenda personale usata come un’arma di offesa con l’intento preciso di limitare la mia libertà d’espressione. Stia pur certo il signore, che ovviamente non ci mette la faccia, che non mi lascerò intimidire né da lui né da nessun altro.

E’ quanto dichiara Lucia Annibali (Italia Viva) dopo le offese ricevute su facebbok.