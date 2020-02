Patrick George Zaki. Sequestrato e picchiato per farlo parlare anche di Giulio Regeni

Agenpress – “Patrick si trova al momento in una camera di sicurezza del commissariato di polizia di Mansoura, assieme a criminali. E’ psicologicamente distrutto, è arrabbiato”: lo ha riferito Hoda Nasrallah, una degli avvocati che seguono il caso di Patrick George Zaky, lo studente egiziano dell’ateneo di Bologna arrestato venerdì al Cairo per varie accuse tra cui “la diffusione di notizie false” e “l’incitamento alla protesta”. Patrick ha parlato delle torture subite, ha riferito ancora la legale dell’organizzazione non-governativa “Eipr” (Egyptian initiative for personal rights).

Zaky ha subito un interrogatorio di 17 ore, bendato e ammanettato tutto il tempo, con minacce, colpi allo stomaco e alla schiena e torturato con scosse elettriche. I dettagli sulla detenzione dell’attivista e ricercatore sono denunciati da Amnesty International Italia. “È stato interrogato sul suo lavoro sui diritti umani e sullo scopo della sua permanenza in Italia e più volte minacciato, colpito allo stomaco, alla schiena e torturato con scosse elettriche”, scrive Amnesty in un tweet. “Secondo il suo avvocato i funzionari dell’Agenzia di sicurezza nazionale (Nsa) hanno tenuto Patrick bendato e ammanettato per tutto l’interrogatorio durato 17 ore all’aeroporto e poi in una località non resa nota dell’Nsa a Mansoura”.

I genitori raccontando che gli sono state fatte domande sul caso Regeni: “Gli hanno sequestrato tutto: documenti, occhiali, vestiti, passaporto, telefonino, laptop, tesserino universitario. L’hanno interrogato illegalmente per trenta ore. E poi, sì, gli hanno chiesto anche dei suoi legami con la famiglia di Giulio Regeni”. Li conosce bene? “Dal 2016, di quel ragazzo italiano si parla su tutti i social media e anche Patrick conosceva il caso, se n’era interessato”. Un legame di famiglia, con le cose italiane: “Sa che un bisnonno di Patrick lavorava all’ambasciata italiana al Cairo?”. Quindi è una carta da usare… “Hanno parlato i suoi amici di Bologna, incredibile quanti ne ha dopo cinque mesi. Dal governo italiano, invece, non s’è ancora fatto vivo nessuno. Speriamo che almeno la Chiesa, in Vaticano si preghi per noi”.