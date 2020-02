Salvini: “sconfiggere la Camorra!”. Sudisti Italiani: “quando la ‘Ndrangheta al Nord?”

Agenpress. Matteo Salvini in un suo intervento in Campania afferma di voler sconfiggere la Camorra. Bene, però bisogna sconfiggere anche la ‘Ndrangheta in Valle d’ Aosta e in Lombardia, regioni del Nord Italia”.

E’ quanto dichiarano i vertici del Movimento dei Sudisti Italiani: “tra qualche mese si terranno le elezioni in Campania. Auspichiamo che Salvini e la Lega non inizino a fare i “soliti proclami” soltanto per accaparrarsi i voti del Sud…..”

Venire nel Mezzogiorno per fare soltanto “propaganda politica” non fa altro che offendere la dignità del popolo meridionale.

Il popolo campano è un popolo intelligente e non si farà sedurre da “promesse di non semplice attuazione“. La Camorra deve essere certamente combattuta e sconfitta, ma non si sconfigge con i proclami sventagliati dai palchi.

Il Sud, ricordalo sempre caro Matteo, è quel popolo che non accetterà più “simili promesse!”