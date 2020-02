Arresto Patrick Zaki. Sindaco Bologna. Di Maio “deve fare di più. Chiediamo una posizione più decisa”

Agenpress – “Zaki è uno studente bolognese. I nostri studenti in quanto tali sono tutti bolognesi e colpirli significa colpire il pensiero, la libertà d’opinione”.

Così il sindaco di Bologna, Virginio Merola, in un’intervista alla Stampa. Su Giulio Regeni “l’Italia fu lasciata sola. Zaki è un nuovo banco di prova per l’Europa, non possiamo avere una politica comunitaria su tutto ed essere impotenti di fronte agli autocrati che si moltiplicano. Putin, Trump, Erdogan, Sisi. Il Parlamento Ue deve far sentire la sua voce”.

Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio “deve fare di più” per Patrick Zaki. “Chiediamo una posizione più decisa, un’azione di concerto con l’Ue anche partendo dal discorso del presidente Sassoli. Abbiamo un Alto rappresentante europeo, abbiamo un presidio in Egitto, aspettiamo un segnale forte: il ragazzo va liberato”.

“La nostra università è nata prima del Comune, pesa. E comunque il Cairo farebbe bene a non sottovalutare neppure il Comune: abbiamo relazioni con il mondo, abbiamo turisti che vanno in Egitto. Se ci attiviamo e facciamo rete con altre città italiane e europee, possiamo farci sentire bene”.