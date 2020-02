Prescrizione. Bocciato emendamento FI. Iv voterà norma FI in Aula, numeri a rischio

Agenpress – E’ stato bocciato l’emendamento sulla prescrizione proposto da Forza Italia al decreto intercettazioni, che é all’esame della commissione Giustizia del Senato. Ha avuto 12 voti a favore e 12 contrari (il pareggio al Senato equivale a un ‘no’) e il senatore di Italia viva Giuseppe Cucca ha votato insieme all’opposizione. Sull’emendamento ,che riproponeva il lodo Costa, Cucca aveva chiesto il voto per parti separate.

“Sulla prescrizione come sapete Italia Viva non condivide la linea del governo quindi o non votando o non partecipando al voto, dipende da cosa c’è in Consiglio dei Ministri se c’è prescrizione no, su tutto il resto si va avanti”, sottolinea Matteo Renzi.

“Ora chiarito il punto è il momento di smetterle con le polemiche – aggiunge il leader di Italia Viva – abbiamo cercato un compromesso, non l’abbiamo trovato adesso, ma magari nei prossimi due mesi questo compromesso potrà arrivare, ora però coronavirus, economia, cantieri, tasse, questi sono i punti fondamentali”.

“Bonafede può tenersi le sue idee, spero per lui che abbia la maggioranza, ma al Senato non credo che l’abbia”, sottolinea l’ex premier.

Forza Italia ripresenterà anche in Aula, la prossima settimana, l’emendamento al decreto intercettazioni per cancellare la riforma Bonafede sulla prescrizione. E Italia viva è pronta a votare di nuovo con l’opposizione, a favore della proposta. È quanto emerge dopo il voto in commissione Giustizia al Senato. Se così fosse, la maggioranza rischierebbe di essere battuta, perché i 17 senatori di Iv fanno la differenza. Ecco perché, spiegano fonti di opposizione, il governo potrebbe decidere di mettere la fiducia sul provvedimento: a quel punto i senatori renziani, a meno di sorprese, dovrebbero votare a favore della fiducia al governo o al più uscire dall’Aula.