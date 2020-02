Prescrizione. Cdm senza ministri Iv. Strappo Renzi-Conte, che sente Mattarellla

Agenpress – Il Consiglio dei ministri è iniziato. Alla riunione non sono presenti i ministri di Italia Viva, così come aveva annunciato dallo stesso Matteo Renzi. “Sulla prescrizione come sapete Italia Viva non condivide la linea del governo quindi o non votando o non partecipando al voto, dipende da cosa c’è in Consiglio dei Ministri se c’è prescrizione no, su tutto il resto si va avanti”.

“Ora chiarito il punto è il momento di smetterle con le polemiche abbiamo cercato un compromesso, non l’abbiamo trovato adesso, ma magari nei prossimi due mesi questo compromesso potrà arrivare, ora però coronavirus, economia, cantieri, tasse, questi sono i punti fondamentali”.

“La discussione è tutta sulla giustizia perché è il terreno sul quale il populismo trova più facile possibilità di entrare. Da questo punto di vista dico senza polemica al presidente del consiglio: non si può dire che garantismo e giustizialismo sono la stessa cosa. E’ un’assurdità. E’ come se qualcuno dicesse che democrazia e dittatura sono la stessa cosa”.

Intanto Giuseppe Conte, a quanto si apprende in ambienti parlamentari, ha avuto in giornata un colloquio telefonico con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.