Prescrizione. Renzi, ministri Iv disertano il Cdm. Accordo tra M5S, Pd e Leu su lodo Conte bis

Agenpress – “Sulla prescrizione come sapete Italia Viva non condivide la linea del governo quindi o non votando o non partecipando al voto, dipende da cosa c’è in Consiglio dei Ministri se c’è prescrizione no, su tutto il resto si va avanti”.

Lo dice Matteo Renzi. “Ora chiarito il punto è il momento di smetterle con le polemiche – aggiunge il leader di Italia Viva – abbiamo cercato un compromesso, non l’abbiamo trovato adesso, ma magari nei prossimi due mesi questo compromesso potrà arrivare, ora però coronavirus, economia, cantieri, tasse, questi sono i punti fondamentali”.

Il Ministro Bonafede ha chiuso ad ulteriori mediazioni sul Lodo Conte-bis sulla prescrizione? “Bonafede può tenersi le sue idee, spero per lui che abbia la maggioranza, ma al Senato non credo che l’abbia”, sottolinea l’ex premier. E’ anticamera della crisi di governo? “No” risponde secco Renzi.

Intanto sembra trovato l’accordo tra M5S, Pd e Leu sul pacchetto giustizia, sia sul ddl sulla riforma del processo penale sia sul lodo Conte bis. Secondo quanto si apprende da diverse fonti di maggioranza un nuovo incontro, dopo quello di ieri sera, è avvenuto nel pomeriggio tra il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e le delegazioni del Pd e di Leu.

Resta il nodo dello strumento normativo: il lodo potrebbe essere incluso in una proposta di legge parlamentare, potrebbe diventare un emendamento alla pdl Costa o potrebbe essere inserito nel ddl sulla riforma del processo penale. E su questo dovrebbe essere il Cdm di stasera a decidere.

La prescrizione si sospende dopo la condanna in primo grado e torna a decorrere retroattivamente in caso di assoluzione in appello. La sospensione diventa definitiva solo in caso di doppia condanna. Dopo assoluzioni in 1/o grado se sta per scattare la prescrizione può essere comunque proposto appello, che può durare al massimo due anni.