Renzi minaccia il governo. Tornare al voto? Aperto a tutto. Gualtieri, non lo farà, è irrazionale

Agenpress – Tornare al voto? “Questo lo decide il presidente della Repubblica. È chiaro che c’è anche questa possibilità”. Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia Viva, intervenendo su Rete 4 a ‘Dritto e rovescio’.

“Ci sono diverse possibilità: la prima è che il governo si metta a lavorare e vada avanti; la seconda è che che il governo apra la crisi e ci sarà un altro governo ancora; la terza è che si torni a votare”. “Da queste tre non si esce: io sono disponibile a tutte e tre”, ha concluso il leader di Italia Viva.

– “Le liti non servono, bisogna lavorare per l’Italia, ridurre le disuguaglianze. Io sono sempre per l’unità”, dichiara il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, a margine di un incontro al circolo Pd di Ponte Milvio a Roma per la sua candidatura alle elezioni suppletive della Camera. Secondo il ministro, Matteo Renzi non farà cadere il governo, Gualtieri dice: “sarebbe irrazionale, non accadrà”.