Scontro Conte-Renzi. Assenza ministri Iv “ingiustificata”. Mica sei un preside! Non facciamo sconti

Agenpress – Continua lo scontro tra il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, e il premier Giuseppe Conte che ha considerato del tutto “ingiustificata” “un’assenza” dei ministri di Italia Viva al Consiglio dei Ministri sulla riforma della giustizia penale con il voto al nuovo lodo sulla prescrizione.

“La considererei un’assenza del tutto ingiustificata perché non sedersi a un tavolo istituzionale di confronto sarebbe un fatto da non trascurare. Credo che Italia Viva debba darci un chiarimento, non al sottoscritto ma agli italiani. Qui i ricatti non sono accettati”.

Non si è fatta attendere la replica del diretto interessato. “Il ministro della Giustizia Bonafade ha detto che stasera ci sarà in Consiglio dei ministri il voto sul Lodo Conte Bis, che è un pasticcio da azzeccargarbugli che non sta in piedi. Allora noi non ci andiamo. E il presidente del Consiglio non può dire che è ‘assenza ingiustificata’. Così parla il preside di una scuola”.

“Noi non facciamo sconti a nessuno, non possiamo rinunciare alla battaglia sulla prescrizione. “Ai tavoli di riunione – spiega Renzi – avevamo dato il via libera, pur con qualche mal di pancia, a un ulteriore lodo che diceva che se bisognava per forza arrivare alla prescrizione, eravamo disponibili ad accettare che potesse essere cancellata, ma solo dopo l’appello. Cosa che avrebbe ridotto di molto i casi. E’ una legge populista, è una battaglia che porta alla dignità ed alla dignità non si rinuncia”. Il leader di Iv, quindi, ne ha per il Pd, di cui condanna l’atteggiamento “giustizialista” sula prescrizione. “Se sceglie il matrimonio con M5S lo rispettiamo”.