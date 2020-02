Debito sale a 2.409,2 mld. 92mila a famiglia, 39mila a testa. Battuto record 2018

Il debito delle Amministrazioni pubbliche è salito a dicembre a 2.409,2 miliardi. Lo comunica Bankitalia.

“Peggio di così non si può! Considerato che in Italia ci sono 26.081.199 famiglie, è come se ogni famiglia avesse 92 mila euro di debito, 92.375 euro per la precisione” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Se consideriamo la popolazione residente, che secondo gli ultimi dati ufficiali Istat, relativi al 1° gennaio 2019, è pari a 60.359.546 unità, è come se ogni italiano avesse un debito di 39 mila e 915 euro. Un record storico, che batte il precedente primato del 2018, quando era pari a 39 mila e 359 euro” prosegue Dona.

“Il punto è che non si può fare alcuna riforma fiscale che riduca le tasse fino a che il debito continua a salire” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

Anno Debito pubblico (milioni di euro) Pop residente al 1° gen Debito a residente (in migliaia di euro) 1992 870.996 56772923 15342 1993 983.318 56821250 17305 1994 1.094.981 56842392 19263 1995 1.179.589 56844408 20751 1996 1.245.731 56844197 21915 1997 1.275.678 56876364 22429 1998 1.299.741 56904379 22841 1999 1.331.259 56909109 23393 2000 1.353.522 56923524 23778 2001 1.419.963 56960692 24929 2002 1.436.097 56987507 25200 2003 1.471.273 57130506 25753 2004 1.526.321 57495900 26547 2005 1.591.537 57874753 27500 2006 1.657.310 58064214 28543 2007 1.677.376 58223744 28809 2008 1.738.315 58652875 29637 2009 1.838.883 59000586 31167 2010 1.920.305 59190143 32443 2011 1.973.121 59364690 33237 2012 2.055.061 59394207 34600 2013 2.135.821 59685227 35785 2014 2.202.819 60782668 36241 2015 2.239.304 60795612 36833 2016 2.285.254 60665551 37670 2017 2.328.697 60589445 38434 2018 2.380.578 60483973 39359 2019 2.409.245 60359546 39915

Fonte: Unione Nazionale consumatori su dati di Banca d’Italia e Istat