FCA, Ficco (Uilm): “Rilancio Maserati essenziale per futuro Italia”

Agenpress. “Il comunicato di Maserati conferma il prossimo lancio di prestigiosi modelli, quali la Gran Cabrio e la Gran Turismo a Mirafiori, il nuovo SUV a Cassino e la super sportiva a Modena.

È una notizia importantissima per quegli stabilimenti che attendono le nuove produzioni per poter superare il ricorso agli ammortizzatori sociali e costruisce la ennesima prova, insieme all’evento di Pomigliano programmato per il 25 febbraio e all’imminente partenza della Compass a Melfi, che il piano industriale di FCA va avanti”.

Lo dichiara Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm responsabile del settore automotive.

“Maserati è un marchio strategico per l’Italia, che può e deve superare l’attuale momento di difficoltà. È proprio il segmento del lusso difatti quello su cui si concentra la missione italiana e quello su cui FCA primeggia anche rispetto al futuro partner francese”.