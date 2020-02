L’Egitto annuncia un caso di contagio da coronavirus. Primo caso in Africa

Agenpress. Il ministero della Salute egiziano ha confermato un caso di coronavirus nel paese, precisando che il paziente è straniero – di cui non sono stati forniti altri dettagli – ricoverato in isolamento in ospedale. Si tratta del primo caso in Africa.

Il ministro, in una nota, ha spiegato di aver immediatamente informato l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e di aver preso tutte le misure necessarie per prevenire la diffusione del virus. Nell’ultimo bollettino dell’Oms, con i dati sull’epidemia aggiornati alla serata di ieri 13 febbraio, non risultavano casi confermati di Covid-19 nel Continente africano.