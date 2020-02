L’opinione di Roberto Napoletano. Servono soldi veri e poteri di spesa veri

La coerenza meridionalista alla prova dei fatti

Agenpress. Abbiamo il massimo rispetto della coerenza meridionalista del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e non abbiamo difficoltà a riconoscergli che è stato il primo a suggellare, con una sua bella lettera a Il Quotidiano del Sud l’operazione verità sulla ripartizione della spesa pubblica tra Nord e Sud lanciata da questo giornale. Senza partire da numeri condivisi, certificati peraltro dalle principali istituzioni economiche, statistiche e contabili del Paese, nessun disegno di sviluppo appare credibile.

Apprezziamo, inoltre, la scelta di annunciare il Piano per il Sud a Gioia Tauro e gli impegni “infrastrutturali” contenuti in questa sua nuova lettera con cui abbiamo deciso di aprire il giornale. Detto questo, al netto delle turbolenze al limite dell’incidente che spalanca le porte della crisi di governo, vogliamo essere molto chiari: il Piano per Sud, a nostro avviso, coincide con il piano per l’Italia e ne valuteremo disegno e efficacia con un unico criterio.

Quanti soldi (veri) con poteri di spesa (veri) saranno destinati a realizzare infrastrutture di sviluppo per il quadrilatero Napoli-Bari-Taranto-Gioia Tauro e il suo prolungamento strategico fino a Palermo. Più è alto il numero di miliardi annunciato sulla carta, più alta è la probabilità che non si faccia nulla. A noi interessa un allegato infrastrutture dove ci siano scritti, nomi, opere, soldi, tempi e scadenze.

