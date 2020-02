Prescrizione. Renzi, non molleremo. Faraone, 50% italiani sono favorevoli con noi

Agenpress – “La posizione del Lodo Conte è incostituzionale secondo i principali esperti. Cercheremo di cambiarla in Parlamento prima che venga bocciata dalla Corte Costituzionale come già avvenuto in settimana alla Legge Bonafede”.

Così Matteo Renzi su fb sostenendo che “questa per noi è una battaglia culturale. Non molleremo di un solo centimetro. Il Pd ha scelto di seguire i grillini, noi abbiamo scelto di seguire le persone competenti: avvocati, magistrati, esperti della materia”.

“A quelli, tanti, troppi, che vivono in funzione del sondaggio quotidiano oggi suggeriamo uno sguardo a questo. Più del 50% degli italiani condivide la nostra battaglia sulla prescrizione. Iniziano ad esserci troppi “maleducati” in Italia!”, scrive su Twitter il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone, pubblicando un sondaggio di Termometro politico per La7.