Agenpress. “Siccome vengono continuamente evocati precedenti storici, il presidente Conte non dovrebbe mai dimenticare quello che accadde a Prodi quando fidandosi dei conti fatti da un suo intelligente consigliere Arturo Parisi, lancio’ la sfida a Bertinotti e si ritrovò a perdere per un voto dovendo conseguentemente andarsene a casa. Anche la matematica in Parlamento richiede una valutazione politica”.

Dichiarazione di Fabrizio Cicchitto (Presidente Riformismo e Libertà).