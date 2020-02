Egitto. Patrick resta in carcere. Respinto ricorso. . “Voglio solo tornare a studiare”

Agenpress – “E’ stato respinto il ricorso della difesa di Patrick”, si legge un messaggio diffuso via Facebook dalla ong Eipr sul caso del giovane ricercatore dell’università di Bologna arrestato al suo ritorno in Egitto per una breve vacanza.

All’udienza sul ricorso contro la custodia cautelare d a Mansura hanno assistito quattro diplomatici. Si tratta di due diplomatici di Italia e Svezia che rappresentavano l’Ue nell’ambito del programma di monitoraggio dell’Unione europea, oltre a uno statunitense e a un canadese. Lo si è appreso al palazzo di giustizia della città egiziana.