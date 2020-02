Grandi Eventi: la sicurezza in primo piano. Richiede preparazione e alta formazione degli operatori

Il Prefetto Tagliente interviene al Corso di Alta Formazione in “Security & Management” organizzato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore Milano

Agenpress. “L’analisi delle potenziali criticità strutturali, ambientali e sociali; la valutazione della minaccia e l’esigenza di una attenta pianificazione per ridurre le criticità in fase di gestione con la cura dei dettagli da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, chiamati direttamente o indirettamente alla gestione delle misure organizzative per garantire la sicurezza di cittadini, spettatori, tifosi o fruitori dell’area.

La pianificazione e gestione delle criticità più ricorrenti nella gestione dei grandi eventi come: la catena di comando, il flusso informativo, la comunicazione interna ed esterna prima e durante l’evento, la mobilità interna ed esterna, la documentazione delle attività prima e durante l’evento.

L’importanza di ricondurre ad unità il flusso informativo, anche ai fini di una attenta valutazione della minaccia e delle possibili criticità originate dalla Imprevedibilità dei nuovi scenari.

Il valore della coesione interistituzionale, della formazione e del benessere del personale e della capacità di fare squadra tra pubblico e privato.

L’individuazione di figure di riferimento capaci di trasformare le comparse in protagonisti attivi e i problemi in risorsa.

Le strategie per la gestione della folla con la politica del doppio binario: attenzione e rigore, tenendo sempre presente il principio che è preferibile utilizzare “l’inchiostro” che il manganello.

La necessità di un’unica e chiara linea di comando, considerando che, anche per le manifestazioni di massa, nei rapporti con i promotori vanno esaltati i valori di tre simboli “la maniglia, la poltrona e la lampada sul comodino” intesi come pronta accessibilità ai centri decisionali, disponibilità e risposta il più rispondente possibile alle aspettative.”

Sono questi in sintesi i temi connessi alla sicurezza dei Grandi Eventi trattati oggi dal Prefetto Francesco Tagliente – uno dei massimi esperti nella pianificazione e gestione dei grandi eventi – nel corso della lezione tenuta, per i frequentatori del Corso di Alta Formazione in “Security & Management organizzato dalla Scuola Internazionale di Etica & Sicurezza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore Milano.

Il prefetto Tagliente ha posto l’accento sulle criticità registrate nel corso dei Grandi Eventi pianificati e gestiti quando ricopriva l’incarico di direttore dell’Ufficio Ordine Pubblico del Ministero dell’Interno e da Questore di Roma, come il Grande Giubileo del 2000, la Giornata Mondiale della Gioventù, le manifestazioni degli allevatori agricoli giunti a Roma da varie Regioni del nord Italia con i trattori e le macchine spargiletame, determinati a raggiungere Piazza del Parlamento con i loro mezzi agricoli; la Cerimonia funebre del Santo Padre Giovanni Paolo II e la Intronizzazione di Papa Benedetto XVI, la sicurezza delle Olimpiadi Invernali di Torino 2006, la guerriglia urbana del 15 novembre 2011 e tanti altri eventi ospitati in Italia in quegli anni

“Occorre premettere – ha esordito Tagliente – che il successo di un evento, grande o piccolo che sia, è strettamente legato alla capacità dell’organizzatore di mettere in campo una accurata pianificazione. La “buona organizzazione” si fonda su un “metodo” ben strutturato. Va da se che il primo step della fase di pianificazione è l’analisi: conoscenza dei luoghi, valutazione del contesto ambientale, dettagli organizzativi, obiettivi dell’iniziativa, percezione della comunità dell’evento ecc.. Messa a punto la pianificazione – ovvero la fase del governo all’evento – si guarda alla gestione. Anche qui il “metodo” rappresenta la via maestra: certezza della catena di comando, flusso delle informazioni verso la struttura organizzativa e capacità di prendere decisioni immediate diventano determinanti. Il concetto però non è quello di “un uomo solo al comando”; all’interno del processo decisionale va inserito il momento di condivisione, di analisi congiunta. Questo può accadere all’interno del Centro per Gestione dell’Evento, dove siedono tutti i rappresentanti delle varie funzioni in campo”.

Passando poi a parlare della minaccia terroristica, sempre attuale sui grandi eventi, il prefetto ha messo in evidenza l’importanza di “una struttura idonea, se non a eliminare, almeno a ridurre al minimo, possibili allarmi sull’evento, generati da informazioni inserite nel circuito da soggetti estranei.”

Nella mattinata sono stati affrontati anche i temi legati ai modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche.

Le linee guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità; i requisiti di accesso all’area; i percorsi di accesso all’area e di deflusso del pubblico; la capienza dell’area della manifestazione; la suddivisione della zona in settori; i piani di emergenza ed evacuazione. Ed ancora gli operatori destinati alle mansioni di assistenza all’esodo, instradamento e monitoraggio dell’evento e lotta all’incendio.