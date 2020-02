Premio Socrate per il merito: il 19 febbraio a Roma la cerimonia

Agenpress. Tra i premiati: Gaia Tortora, Luigi Gubitosi, Marta Branca, direttore generale dello Spallanzani e le ricercatrici che sono riuscite ad isolare il Coronavirus.

Si terrà a Roma, mercoledì 19 febbraio 2020, alle ore 17.30, presso Palazzo Altieri in piazza del Gesù n. 49, il “Premio Socrate” per il merito 2020.

Il “Premio Socrate” è un movimento di opinione del tutto libero e atipico fondato dal giornalista, scrittore ed autore televisivo, Cesare Lanza.

È apolitico, non ha fini di lucro, non richiede tessere né contributi economici da versare. È un movimento aperto a tutti coloro che pensano che oggi, in Italia, sia indispensabile recuperare e rilanciare, nei limiti delle possibilità umane, il valore della meritocrazia.

Tra coloro che riceveranno quest’anno il Premio Socrate: Gaia Tortora, figlia del giornalista e conduttore televisivo Enzo Tortora; Luigi Gubitosi, amministratore di Telecom Italia; Michaela Castelli, Presidente di Acea; Marta Branca, direttore generale dell’Ospedale Spallanzani e le ricercatrici che sono riuscite ad isolare il Coronavirus: Maria Rosaria Capobianchi, Concetta Castilletti e Francesca Colavita.

Nei prossimi giorni sarà comunicato l’elenco completo dei premiati.

L’anno scorso a Milano, sono stati premiati Lino Banfi, Marcello Foa, Sandra Milo e Wanda Nara. Mentre, nel 2018, ad essere scelti, tra gli altri, Paolo Savona e Gianni Letta. Nel 2017, invece, premiati illustri personalità come Letizia Moratti, Lella Golfo ed Urbano Cairo.