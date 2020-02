Agenpress. Il governo più anti-italiano della storia è ormai alla frutta. Se è rimasto loro un briciolo di dignità, abbiano il coraggio di presentarsi al cospetto dei cittadini in libere elezioni.

Gli italiani hanno bisogno di un Governo unito, forte, che pensi in grande e che lavori per gli interessi nazionali: Fratelli d’Italia continua a lavorare per questo.

E’ quanto dichiara, in una nota, Giorgia Meloni.