Papa: “Quando si cede alle tentazioni e alle passioni, non si è protagonisti della propria vita”

Agenpress. Tutto si può fare con la grazia di Dio – lo ha ricordato questa domenica Papa Francesco durante l’Angelus in piazza San Pietro. Il suo aiuto è ricolmo di bontà e misericordia. Gesù oggi ci chiede di progredire sulla via dell’amore che ci ha indicato e che parte dal cuore. Questa – ha detto il Papa – è la via da seguire per vivere da cristiani!

“Quando si cede alle tentazioni e alle passioni, non si è protagonisti della propria vita, ma si diventa incapaci di gestirla” invitando a un giusto approccio con la legge, da vivere “come uno strumento di libertà, che ci aiuta a non essere schiavi di passioni e del peccato” “Pensiamo alle guerre, alle conseguenze delle guerre, pensiamo a quella bambina morta di freddo in Siria, tante calamità. Questo è frutto delle passioni e la gente che fa la guerra non sa dominare le proprie passioni”.