Agenpress. Previsioni Meteo 17 febbraio 2020

AL NORD: Molte nuvole in transito sulle regioni settentrionali per gran parte della giornata con locali piogge che tra mattino e pomeriggio potranno bagnare Liguria, Lombardia, alto Piemonte e Friuli. Deboli pioviggini diffuse anche nelle ore serali con neve oltre i 2000 metri.

AL CENTRO: Tempo per lo più stabile sul Centro Italia con nuvolosità irregolare alternata ad ampie schiarite per gran parte della giornata. Addensamenti più compatti sull’alta Toscana ove tra pomeriggio e sera non si escludono deboli piogge.

AL SUD: Giornata all’insegna del tempo asciutto al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio su tutte le regioni. Nessuna variazione anche nelle ore serali con tempo stabile e cieli sereni.

Temperature minime in generale aumento, massime stabili o in lieve calo al Nord.

www.centrometeoitaliano.it