Aborto. Salvini, non è un sistema contraccettivo. Critiche dal M5S e dal PD

Agenpress – “Non metto in discussione il principio ma bisogna combattere gli abusi. Parlate con i medici, non con Salvini. Il nostro compito è prevenire: l’aborto non è un sistema contraccettivo”. Così Matteo Salvini torna sulla polemica sull’aborto nel corso degli stati generali della Lega.

“Matteo Salvini come al solito fa confusione, dice bugie è in questo caso aggredisce le donne italiane”, commenta il segretario del Pd Nicola Zingaretti. “I problemi veri dell’Italia anche su questo, sono tanti – ha aggiunto – e non mettere in discussione il diritto delle donne all’autodeterminazione ma mettere in campo politiche sulla natalità, che vuol dire tante cose. Vuol dire investire in consultori, in prevenzione, in assistenza alle famiglie, l’assegno unico per le famiglie, per i figli, intervenire sugli asili nido gratuiti e sull’aiuto alla natalità, perché sappiamo che è un paese a crescita zero”.

“Con le sue parole sull’aborto, Salvini dimostra ancora una volta di voler portare l’Italia indietro di decenni rispetto ai diritti delle donne conquistati con fatica e grandi battaglie. Dalle sue dichiarazioni emerge infatti la volontà di delegittimare un diritto, quello all’autodeterminazione, che non possiamo accettare venga messo in discussione. Se si vuol parlare oggi di aborto, si dovrebbe parlare delle difficoltà ancora incontrate da tante donne, ad esempio per mancanza di personale non obiettore negli ospedali”, dicono in una nota, i parlamentari del MoVimento 5 Stelle del gruppo Pari Opportunità.

“Ma, evidentemente – prosegue il comunicato – a Salvini tutto questo non interessa o gli è sconosciuto: tant’è vero che parla di pronto soccorso quando questi luoghi non hanno nulla a che vedere con l’iter di chi si rivolge alla sanità per abortire. Dopo il mito degli ospedali veneti aperti anche di notte, un’altra conferma che Salvini farebbe bene a evitare di parlare di cose che non conosce”.