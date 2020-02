Alessandria. Spintoni e calci ad alunno disabile: maestra denunciata e sospesa per sei mesi

Agenpress – Una maestra di 27enne di Ovada (Alessandria), è stata sospesa per sei mesi dal servizio e indagata a piede libero in un’inchiesta della Procura di Alessandria.

L’accusa è di aver maltrattato un alunno di 8 anni affetto da autismo e con problemi di deambulazione, con spintoni, trascinamenti, allontanamenti – anche per una semplice richiesta di abbraccio – con calci agli stinchi, pestoni sui piedi.

La maestra faceva tutto questo guardandosi alle spalle e cercando sempre di non farsi vedere.

L’ordinanza è stata emessa dal Tribunale del Riesame di Torino. La donna deve rispondere del reato di maltrattamenti su minore.

Gli accertamenti erano partiti a seguito di una segnalazione arrivata dai genitori del bambino con disabilità fisiche e psichiche, che hanno raccontato di aver notato scarsa cura nei confronti del loro figlio e che temevano venisse isolato dal resto della classe. Hanno spiegato che tornava a casa senza essere cambiato e che percepivano delle carenze durante le ore di scuola. A quel punto, su direzione della procura, la squadra mobile ha monitorato con telecamere e microfoni la vita in classe, da fine aprile a inizio giugno.

In un mese sono stati otto gli episodi accertati. La maestra è stata ripresa mentre trascinava il bambino, con difficoltà motorie, per il corridoio afferrandolo dai piedi per evitare che andasse in direzioni diverse. In alcuni casi ci sono stati degli spintoni e in un episodio, per sfuggire a un abbraccio, la maestra lo ha respinto con un calcio.

Inoltre il bimbo quando era in sala ginnastica veniva tenuto impegnato con un tablet mentre l’insegnante trascorreva il tempo al telefonino. Il quadro accusatorio è stato confermato dal tribunale del riesame che ha deciso per l’interdizione e la denuncia a piede libero per maltrattamenti nei confronti dei minori.