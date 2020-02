Giletti minacciato. “Spero ti sparino in bocca”. Ieri sera aveva cacciato il brigatista Etro

Agenpress Dopo aver cacciato dallo studio del programma “Non è l’Arena” l’ex brigatista Raimondo Etro, Massimo Giletti è stato preso di mira con minacce su Twitter.

“Preferisco le mani sporche di sangue che di acqua come Ponzio Pilato, come gente che nella vita non c’ha mai provato”, aveva a ‘Non è l’Arena’. Luca Telese gli aveva chiesto di ritirare le sue dichiarazioni e Daniela Santanchè, in collegamento. Etro parla di una “battuta con un riferimento letterario” a un romanzo e le scuse non arrivano, anzi. “Scusa il cazzo” rincara.

La frase è tratta da un romanzo di Graham Greene, con un riferimento alla vicenda di Ponzio Pilato che, per non decidere sulla morte di Cristo, si lavò le mani con l’acqua, in uno dei gesti più iconici della storia dell’umanità. Il fatto di sporcarsi le mani di sangue era stato inteso come la decisione di dedicarsi alla lotta armata, piuttosto che restare inermi.

“Etro no, questo no” insorge Massimo Giletti che lo caccia dallo studio. “Spero che mi ripaghiate il taxi per tornare indietro” replica l’ex br. “Le pago il taxi, glielo pago di tasca mia, però quella è la porta”, risponde il giornalista. In studio scatta l’ovazione del pubblico. Giletti spiega che nella vita gli è capitato un’altra volta di dover compiere un’analoga scelta, “quando c’era una persona che sorrise sulle leggi razziali del ’38”.

Quanto a Etro, che ha subito una condanna a 20 anni nell’ambito del processo sul sequestro di Aldo Moro, “io speravo che capisse che le battute su certe cose non si possono fare, si poteva ritornare indietro. Mi spiace per Etro ma io penso che non avevo altra alternativa che indicargli l’uscita”.

“Qualcuno dice ‘Spero ti sparino in bocca’ – ha detto Giletti durante la trasmissione, può darsi che facendo scelte di lavoro mie in un certo modo qualcuno la pensi così. Ma le minacce non mi fanno molta paura”.

Giletti ha poi aggiunto: “Sono dispiaciuto di aver dovuto mandare fuori dallo studio l’ex brigatista Etro, però nel momento in cui si dicono certe cose ci si assume la responsabilità. Forse Etro non era lucido in quel momento: le mani insanguinate è una cosa che non si può dire qua”, riferendosi alla frase “meglio le mani sporche di sangue che di acqua”, detta dall’Ex Br. Poi, Giletti riferendosi all’autore del tweet, ha detto: “Sparami in bocca, ti aspetto. Voi scrivete, ma non ne avete il coraggio. Non mi spaventate, mi intristite. La storia vi ha già condannato”.