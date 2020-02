Governo. Responsabili? Costa (FI), W gli “irresponsabili” che difendono idee e valori

Agenpress – “Le pagine dei quotidiani sono ricche di elenchi di potenziali ‘responsabili’, intesi come colleghi disponibili a salvare il Governo in caso di emergenza”.

Lo dichiara in una nota Enrico Costa, deputato di Forza Italia. “Se mettere a rischio il proprio ruolo per difendere idee e valori è da ‘irresponsabili’, se opporsi alle politiche forcaiole e giustizialiste del ministro Guardasigilli è da ‘irresponsabili’, se mettere il Pd di fronte alle proprie contraddizioni sulla prescrizione è da ‘irresponsabili’, se combattere giorno per giorno una battaglia liberale e trasversale per lo stato di diritto è da ‘irresponsabili’, allora ‘W gli “irresponsabili’. Ci sentiamo orgogliosamente ‘Irresponsabili’, perché mai ci assumeremo la ‘responsabilità’ di mettere le nostre idee sotto i piedi dei 5Stelle e siamo disposti a perdere ogni ruolo pur di vincere questa battaglia”.