Milano. “Riscoprire la visione sovranista dell’Italia di Bettino Craxi”: convegno a vent’anni dalla scomparsa

Agenpress – A mettere prepotentemente al centro del dibattito – da Destra – la visione sovranista dell’Italia di Bettino Craxi sono oggi a Milano Marco Osnato e Stefano Maullu, rispettivamente Deputato e Membro dell’Esecutivo Nazionale di Fratelli d’Italia:

“E’ doveroso farlo – sono le parole dei due esponenti del partito di Giorgia Meloni – per diversi motivi: perché nel suo percorso ideale e politico e nella sua visione dell’Italia in Europa e nel Mondo è stato un vero Patriota che ha messo sempre l’interesse nazionale prima di ogni cosa, prima anche degli interessi di una certa sinistra che Craxi ha avuto il coraggio di superare proprio per l’amore verso questa la Patria.

Una certa storia ha provato a circoscrivere Craxi all’interno della vicenda giudiziaria di Tangentopoli, che a noi poco interessa in questo contesto, ma Craxi certamente è stato ed è molto di più e soprattutto oggi la sua idea concreta di Italia sovrana va sottolineata”.

Un tema molto discusso da anni e un’analisi abbastanza inedita nell’area politico-culturale della Destra italiana: “Non stupisce che una certa sinistra continui a evitare accuratamente un’analisi profonda su questa visione di Italia sovrana – continuano Osnato e Maullu – proprio perché evidentemente il valore della sovranità italiana che portava avanti nei fatti Craxi mette in difficoltà quella stessa sinistra oggi votata ad un globalismo autolesionista nel quale l’Italia viene troppo spesso svenduta e umiliata.

Bettino Craxi trent’anni fa anticipava i problemi dell’Europa, immigrazione su tutti, con una lucidità disarmante, senza alcuna paura di poteri che forse già allora si immaginavano un’Italia supina di fronte alle grandi lobby finanziarie. Tutti validi motivi per rimettere al centro questo pensiero di Craxi su patria e identità. Le polemiche le lasciamo ad altri e il giudizio alla storia, la sua visione e il suo amore per l’Italia sono un patrimonio, da riscoprire e valorizzare”.

All’evento di venerdì 21 febbraio intervengono, oltre a Marco Osnato e Stefano Maullu, il vice presidente di FdI alla Camera Tommaso Foti, Alfredo Mantica, Alessandro Colucci e Loris Zaffra.