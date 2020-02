Premio Socrate per il merito: il 19 febbraio a Roma la cerimonia

Agenpress. Ecco l’elenco dei premiati: il Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, Luigi Gubitosi, Roberto Sergio, Ernesto Preatoni, Rosanna D’Antona, Gina Lollobrigida, Michaela Castelli, Gaia Tortora, il generale Mario Mori ed il cast dell’Istituto Spallanzani che ha isolato il Coronavirus (Marta Branca, Maria Rosaria Capobianchi, Concetta Castilletti e Francesca Colavita).

Si terrà a Roma, mercoledì 19 febbraio 2020, alle ore 17.30, presso Palazzo Altieri in piazza del Gesù n. 49, il Premio Socrate per il merito 2020.

Il “Premio Socrate” è un movimento di opinione del tutto libero e atipico fondato dal giornalista, scrittore ed autore televisivo, Cesare Lanza. È apolitico, non ha fini di lucro, non richiede tessere né contributi economici da versare. È un movimento aperto a tutti coloro che pensano che oggi, in Italia, sia indispensabile recuperare e rilanciare, nei limiti delle possibilità umane, il valore della meritocrazia.