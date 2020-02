Zingaretti: “Salvini aggredisce le donne italiane”

Agenpress. Come al solito Salvini fa confusione, crea bugie e, nel farlo aggredisce le donne italiane. In Italia dobbiamo mettere in campo politiche sulla natalità, non mettere in discussione il diritto delle donne all’autodeterminazione.

Noi vogliamo investire in consultori, prevenzione, assistenza per le famiglie, assegno per i figli, asili nido gratuiti. Questi sono i nostri valori e le scelte concrete da fare per le persone.

E’ quanto dichiara, in una nota, il segretario del PD Nicola Zingaretti.