Air Italy: Ryanair recluta piloti a Malpensa

Agenpress. Ryanair starebbe provando a reclutare i piloti di Air Italy in liquidazione. “Una vergogna! Se fosse vero, sarebbe incredibile.

E’ il colmo se, invece di aspettare la conclusione della vicenda, ricordiamo che giovedì è previsto un incontro al Mise decisivo per la ricerca di soluzioni alternative alla liquidazione, si approfitta della situazione per provare a spolpare l’azienda, privandola del suo bene più prezioso, i piloti, ossia il personale più qualificato per una compagnia aerea” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.