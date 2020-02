Coronavirus. La Cina disinfetta le banconote

Agenpress. La Banca centrale cinese ha appena adottato misure per la disinfezione delle banconote in circolazione nell’ambito del contrasto all’epidemia di coronavirus.

Per ridurre al minimo i rischi in arrivo dalle banconote, il Consiglio di Stato raccomanda trattamenti a raggi ultravioletti o termici.

Prima di essere rimesse in circolazione dovranno anche essere stoccate per 14 giorni in una sorta di quarantena.

Gianni Rezza, direttore malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità dichiara:”A me sembra una misura eccessiva non basata su prove scientifiche e mi chiedo anche quanto sia fattibile. Direi che per proteggersi è comunque sufficiente adoperare la misura più importante che possono utilizzare tutti per difendersi da ogni virus, quella di lavarsi bene le mani”.