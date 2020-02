Giustizia. Renzi: da Conte reazione muscolare, ha alzato toni contro Iv, noi tranquillissimi

Agenpress – “Vogliono continuare con lo stillicidio di fake news e dispettucci? Facciano pure. Io non mi arrendo e continuo a stare sempre dalla stessa parte: quella dell’approfondimento, dello studio, della politica. Prenderò forse meno voti, ma non diventerò populista. Mai”.

Lo scrive su Facebook il leader di Italia viva Matteo Renzi. “Loro possono rinunciare ai nostri voti se vogliono ma noi non possiamo rinunciare alle nostre idee. Perché questa è la bellezza della politica: le idee”.

“Sono mesi che cerchiamo di parlare di questioni importanti, di argomentare (insieme a migliaia di giuristi) il nostro no alla riforma Bonafede, di stimolare il governo a far ripartire l’economia e il lavoro cominciando con lo sblocco dei cantieri. E invece di risponderci nel merito, che fanno? Inventano retroscena”, scrive ancora Matteo Renzi.

“Parliamo di giustizia, di come garantire i diritti dei cittadini, di quanto sia cruciale evitare l’aumento dell’Iva vedendo ciò che accade in Giappone, della crescita zero e in tv i talk sono pieni di gente che discute di come scio.

Le stesse testate che per una settimana hanno scritto “Avanti anche senza Renzi, in Parlamento ci sono i numeri” e hanno passato le veline di Palazzo Chigi adesso che la spallata è fallita dicono: “Italia Viva destabilizza”. Il pensiero unico – prosegue Renzi – nasce così. Da tanti opinionisti che ripetono senza approfondire la stessa cosa perché la verità sta antipatica. Eppure la verità è semplice”.

“Ho l’impressione che non sia vero che stiamo perdendo colpi. Per me non è vero. Nelle prossime ore e nei prossimi giorni vediamo se c’è la volontà politica o meno di andare avanti”, ha detto poi ai cronisti nel Transatlantico del Senato sulle tensioni nella maggioranza. “Per me va anche bene il Conte ter ma io non li vedo 10 senatori che vanno via per avere i numeri devono averne 10 comunque non so se Conte vuol far questo”.

“Sulla giustizia io non ho detto: ‘Conte ti minaccio’, ma la reazione del presidente del Consiglio è stata muscolare. Ha detto alcune cose e io ho pensato probabilmente hanno i numeri. Se così fosse, bene. Il presidente del Consiglio ha alzato i toni contro di noi. A me sembra che sia un errore, però noi siamo tranquillissimi”