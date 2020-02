Governo, Mollicone (FdI): “Renzi come Zelig di Allen, cambia in base al contesto”

Agenpress. “Renzi è ormai come Zelig di Woody Allen, che modificava aspetto e atteggiamento in base al contesto in cui si trovava. Sostiene e ha sostenuto tutto e il contrario di tutto, dalla simpatica battuta dei ricatti dei piccoli partiti – ed è finito a dirigere un piccolo partito per operazioni parlamentari – alla critica verso il finanziamento pubblico, ed ora si trova a ridosso di inchieste giudiziarie proprio per i flussi finanziari che lo sostengono.

Che cos’è andato a fare Renzi in Pakistan con un top manager di Tim, incontrando esponenti del governo pachistano, e partecipando ad un convegno sull’intelligenza artificiale? Presenteremo un’interrogazione al ministro degli Esteri Luigi di Maio per chiarire questa strana forma di “diplomazia” del senatore “semplice” di Scandicci.”

Così il deputato FDI Federico Mollicone a Rainews24.