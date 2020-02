Agenpress. Le regioni Liguria e Sicilia ricordano Frank Sinatra. Grazie ad un accordo tra le due Regioni saranno attivate delle iniziative congiunte per celebrare ‘The Voice’, uno dei più grandi cantanti della musica internazionale.

I genitori di Frank Sinatra nacquero in queste due regioni: il papà Antonio (Martin) a Lercara Friddi, nel Palermitano, e mamma Natalina “Dolly” Garaventa, a Lumarzo, in provincia di Genova.

Entrambi emigrati, giovanissimi, negli Stati Uniti, nella città di Hoboken, nel New Jersey.

La Liguria e la Sicilia hanno già attive alcune iniziative, fra cui Hello Frank! a Lumarzo, e il My Way Festival a Lercara Friddi.

Sicilia e Liguria hanno quindi deciso di creare un concreto gemellaggio per realizzare insieme una serie di iniziative.

L’assessore al Turismo della Regione Siciliana Manlio Messina e quello della Regione Liguria, Gianni Berrino, hanno firmato un protocollo d’intesa per una collaborazione con scambi culturali e turistici nel nome di “The Voice”.

“Frank Sinatra è una icona della canzone internazionale non a caso è stato definito The Voice – afferma l’assessore Manlio Messina – un interprete senza tempo, con milioni di fans in tutti il mondo. Se soltanto riuscissimo ad intercettare un piccolo segmento di quanti lo hanno amato e apprezzato ed ancora lo amano ascoltando le sue canzoni potremmo avere un flusso importante di turismo culturale e musicale”.

“L’obiettivo – aggiunge Messina – è di portare a Lercara Friddi attrazioni per il turista legato a Sinatra con il festival My Way che sia ben articolato in più giorni e che possa abbracciare oltre alla musica l’esperienza turistica associata alle eccellenze dell’enogastronomia, lontano dai luoghi di massa, in un piccolo centro dell’entroterra siciliano”.