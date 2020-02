Mafia. Arrestato il fratello della vedova di Vito Schifani, morto nella strage di Capaci

Agenpress – Tra gli arrestati dalla Dia di Palermo nell’inchiesta che ha portato in carcere il boss Gaetano Scotto c’è anche Giuseppe Costa fratello di Rosaria, la vedova di Vito Schifani, uno dei tre poliziotti morti nella strage di Capaci col magistrato Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo, il 23 maggio ’92. Lo confermano gli inquirenti. Costa avrebbe riscosso il pizzo per il clan dell’Arenella.

Gli indagati nell’operazione White Shark della Dia contro le cosche mafiose a Palermo: in carcere sono finiti Vito Barbera, 58 anni, Giuseppe Costa, 52 anni, Paolo Galioto, 28 anni, Antonino Scotto, 40 anni, Francesco Paolo Scotto, 72 anni, Gaetano Scotto, 67 anni, Pietro Scotto, 70 anni. Ai domiciliari è stato posto Antonino Rossi, 36 anni.

“Mafiosi io vi perdono, ma inginocchiatevi” aveva detto in lacrime la donna in chiesa. Secondo l’ordinanza dei magistrati palermitani, Giuseppe Costa sarebbe stato coinvolto in attività estorsive e ritorsioni nei confronti dei commercianti del capoluogo siciliano per conto della cosca dell’Arenella.

Strazianti le sue parole dall’altare: “Io, Rosaria Costa, vedova dell’agente Vito Schifani mio, a nome di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato, lo Stato…, chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia, adesso. Rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro (e non), ma certamente non cristiani, sappiate che anche per voi c’è possibilità di perdono: io vi perdono, però vi dovete mettere in ginocchio, se avete il coraggio di cambiare… Ma loro non cambiano… […] …loro non vogliono cambiare…”

Non solo, secondo le indagini della Dia, Giuseppe Costa avrebbe gestito anche la cassa della famiglia mafiosa e si sarebbe occupato dell’assistenza ai parenti dei carcerati. A incastrarlo un trojan piazzato nel telefonino di Gaetano Scotto, un capomafia siciliano le cui parole sono state registrate per ricostruire la dinamica del gruppo criminale.

Secondo il gip del Tribunale che ha firmato la misura cautelare, Costa, ufficialmente imbianchino disoccupato di 58 anni, avrebbe “fatto parte della famiglia mafiosa di Vergine Maria, mantenendo rapporti con esponenti mafiosi di altre famiglie (…) nell’interesse primario dell’organizzazione mafiosa”. Avrebbe anche “organizzato e coordinato attività estorsive, nonché atti ritorsivi nei confronti di imprenditori e commercianti della zona”. Non solo, avrebbe anche “provveduto al mantenimento degli affiliati detenuti e alla corresponsione pro quota dei proventi dell’associazione mafiosa”.

Il volto della sorella di Giuseppe, Rosaria Costa, vedova di Vito Schifani, il poliziotto di 27 anni, morto nella strage di Capaci, divenne noto a tutti gli italiani durante i funerali del marito.