Meteo. E’ in arrivo il freddo, nuvole e piogge su tutta la nostra penisola

Agenpress – La nostra penisola sta per essere attraversata da un nuovo fronte freddo. A

partire da questa sera e per le successive 24 ore, nuvole e pioggia

transiteranno sull’Italia. Le regioni più colpite saranno Umbria, Marche,

Toscana, Abruzzo, Puglia e Molise; il maltempo sarà inoltre accompagnato da

un brusco, seppur temporaneo, calo delle temperature e raffiche di

tramontana a tratti intense.

Si tratterà di un assaggio di inverno che interesserà dapprima il Centro Nord e poi le regioni meridionali. Sulle Alpi il fronte freddo determinerà un generale calo delle quote neve tra

questa notte e le prime ore di domani fin verso gli 800 metri, mentre in

Appennino i fiocchi non si spingeranno al di sotto dei 1200 metri. Vi

invitiamo a rimanere aggiornati sulla situazione meteo delle prossime ore.

