Milleproroghe. Governo pone la fiducia. Prescrizione: odg con “Lodo Annibali”

Agenpress – Avrà inizio mercoledì 19 dalle 10.10 nell’Aula della Camera la votazione sulla fiducia posta dal governo al dl Milleproroghe. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio stabilendo che le dichiarazioni di voto avranno inizio a partire dalle 8.30.

Il cosiddetto Lodo Annibali, cioè la sospensione per un anno dell’efficacia della legge Bonafede sulla prescrizione, torna in aula come ordine del giorno al decreto Milleproroghe, e sarà dunque posto ai voti dopo la fiducia e prima del voto finale sul decreto. A presentarlo sono stati sia i deputati di Italia Viva che Enrico Costa di Forza Italia. L’apposizione della fiducia esclude il voto sugli emendamenti ma non sugli ordini del giorno.

L’ordine del giorno a prima firma di Enrico Costa ricorda come la legge Bonafede fosse stata approvata “all’interno della cosiddetta ‘legge anticorruzione’, prevedendo un diverso termine di entrata in vigore (1° gennaio 2020) con il tacito accordo di realizzare (entro tale termine) un intervento riformatore del codice di procedura penale volto alla drastica riduzione della durata dei processi”.

Ora tale intervento, osserva il deputato di Forza Italia, non c’è stato; di qui l’impegno al governo “ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di tipo normativo, volta ad un differimento dei termini di entrata in vigore della riforma in materia di prescrizione introdotta dalla legge n. 3 del 2019, quantomeno fino al 30 giugno 2021”.

L’ordine del giorno di Lucia Annibali e degli altri deputati di Iv, in premessa ricorda la riforma Orlando del 2017 che già allungava i termini della prescrizione con “lo scopo di trovare un punto di equilibrio tra le esigenze di repressione dei reati e di tutela delle vittime e l’imprescindibile tutela del diritto dell’imputato ad un processo di ragionevole durata”; ma quella riforma è stata cancellata dalla legge Bonafede, “una riforma che introduce un penale perpetuo che confligge con i basilari principi affermati dalla nostra Costituzione”.

Di qui l’impegno al governo “a sospendere l’efficacia della riforma della prescrizione introdotta dalla legge n. 3 del 2019 fino al 1° gennaio 2021, al fine di utilizzare tale periodo per portare a compimento la necessaria e propedeutica riforma del processo penale”.