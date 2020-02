Open Arms. Gasparri, no processo a Salvini. Conte sapeva e condivideva linea

Agenpress – Matteo Salvini non vada a processo: è la proposta del presidente della Giunta delle immunità del Senato Maurizio Gasparri nella relazione presentata ai senatori della Giunta, in cui chiede di negareßla richiesta di autorizzazione a procedere avanzataßdal tribunale dei ministri di Palermo nei confronti dell’ex ministro dell’Interno sul caso Open arms.

“In questa sede non occorre valutare se siano o meno condivisibili le scelte effettuate dal ministro Salvini e le misure poste in essere dallo stesso in materia di immigrazione, ma solo se queste ultime fossero rivolte o meno al perseguimento di un interesse pubblico inerente all’azione di governo, a prescindere dall’efficacia delle stesse e dalla idoneità a raggiungere gli obiettivi perseguiti”.

A sostegno della sua proposta di negare l’autorizzazione a procedere, Gasparri rimarca la “condivisione implicita” dell’azione dell’ex ministro dell’Interno con la presidenza del Consiglio. In particolare questo sarebbe certificato dal decreto interministeriale del primo agosto 2019 con cui si vietava l’ingresso e la sosta nel territorio italiano alla nave dell’ong spagnola. Sarebbe inoltre evidente, secondo Gasparri, che il premier Conte conosceva e condivideva implicitamente la linea del Viminale, tanto da aver chiesto di far sbarcare i minori, il che implica tenere gli altri a bordo.

“Chiedere con un atto scritto lo sbarco immediato dei minori comportava un implicito indirizzo opposto per i maggiorenni, altrimenti il presidente Conte avrebbe dovuto chiedere lo sbarco immediato di tutti gli immigrati presenti a bordo in un solo di minori”.

Nei casi precedentemente affrontati dalla Giunta, riguardanti le navi militari Diciotti e Gregoretti, “non ci furono riunioni del Consiglio dei ministri né direttive né esternazioni del premier. Qui Conte a un certo punto interviene con uno scambio di lettere tra lui e Salvini”, ha sottolineato aggiungendo: “Conte scrive al ministro dell’Interno che deve far sbarcare i minori. Per gli altri (migranti) si deve valutare la redistribuzione, che non è un fatto automatico ed era faticosamente negoziata. E alla fine Salvini risponde: ‘Non sono d’accordo ma obbedisco’ perché riconosce il ruolo del primo ministro”.

Il voto finale della Giunta delle immunità resta confermato il 27 febbraio alle 16, e comunque entro e non oltre il 3 marzo. La Giunta riprenderà domani alle 20 (o a fine seduta dell’Aula) per avviare la discussione sulla proposta del relatore sulla richiesta di giudizio nei confronti di Matteo Salvini quando era ministro dell’Interno. Altre riunioni dono previste il 20 febbraio alle 14 ed eventualmente il 25 febbraio.