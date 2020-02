Ospedali Melloni e Buzzi, Zampa: “Realtà innovative nella medicina di genere o consolidate in pediatria e maternità”

Agenpress. “La visita di venerdì al Macedonio Melloni e nel pomeriggio al Buzzi di Milano mi ha permesso di approfondire la conoscenza di realtà ospedaliere innovative come quelle improntate alla medicina di genere o consolidate come quelle specializzate nella pediatria e nella maternità. Ho avuto modo di partecipare a un confronto interessante, con professionisti competenti e impegnati con esiti importanti per il lavoro che ho avviato nell’ambito delle deleghe assegnatemi dal ministro Speranza”.

È quanto dichiara in una nota la Sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, che nei giorni scorsi si è recata in visita all’Ospedale Macedonio Melloni e all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) “Fatebenefratelli Sacco” di Milano.

La Sottosegretaria si è intrattenuta con i dirigenti e con il personale sanitario dei due nosocomi lombardi.

“Mi ha molto colpito l’impegno, la passione e la dedizione dei professionisti che operano quotidianamente al Buzzi e al Macedonio Melloni. Ringrazio – ha concluso Zampa – quanti mi hanno guidato con pazienza nel corso delle mie due visite. In particolare Giuseppe De Filippis, Direttore Sanitario ASST Fatebenefratelli Sacco, Alessandra Gimigliano, Direttora Medica del Presidio Fatebenefratelli/Melloni, Francesca Merzagora, Presidente Fondazione O.N.Da., Marisa Errico, Direttora Medica di Presidio, Michele Vignali, Direttore S.C. Ginecologia e Ostetricia e Luca Bernardo, Direttore S.C. Pediatria e Terapia Intensiva neonatale. Per il Buzzi ringrazio Elena Parravicini, Direttora Medica di Presidio, Gianvincenzo Zucotti, Direttore S.C. Pediatria, Irene Cetin, Direttora S.C. Ginecologia e Ostetricia e Gloria Pelizzo, Direttora S.C. Chirurgia Pediatrica”.