Regionali. Rotondi (FI-Dc): “Senza Caldoro a rischio il centrodestra. Noi Popolari ne prenderemmo atto”

Agenpress. “Non è in gioco Caldoro ma l’esistenza stessa del centrodestra. In Campania Forza Italia, la lista Caldoro e lo scudocrociato hanno una proiezione elettorale possibile del trenta per cento dei consensi.

Parliamoci chiaro: allo stato in Italia non esiste il centrodestra, ma solo le due destre con Forza Italia ai minimi termini.

Se cade la casamatta campana, Salvini liquida Forza Italia ma finisce il centrodestra per estinzione del Centro.

Per carità, è anche questa una scelta, e noi popolari ne prenderemmo atto”