Si parte con la Milano Fashion Week

Milano è in continuo movimento: finita la Bit, la Fiera Internazionale del Turismo, la capitale della Moda internazionale, si accinge a vivere la settimana più glamour dell’anno, dal 18 al 24 febbraio, con la Milano Fashion Week

Agenpress. “Milano Moda Donna”, presenta le sue sfilate con grandi eventi in calendario, per un totale di più di 160 collezioni con tutte le novità del prèt-à-porter, proposte dalle più famose Maison, con l’arrivo di talenti emergenti della moda, ospiti e fashion addicted.

Il 20 febbraio, presso gli spazi espositivi di Via dell’Aprica, 12, alle ore 20, prenderà vita la terza edizione di FASHION VIBES, evento realizzato da Matryoshka.G Juliia Palchykova, con la sfilata di cinque designer che prendono ispirazione dalla cultura giovanile dell’Est, che unisce sulla stessa scena le linee innovative di brand europei, a quelli apparentemente lontani, con un incubatore di fashion designer emergenti e tra i più creativi e selezionati retailer in Russia. Alcuni sono stati presentati nella prima edizione, altri vantano collaborazioni importanti e dal talento innovativo, unendo i marchi russi ed europei con uno stile nuovo e in espansione.

L’evento, organizzato dalla Camera Nazionale della Moda Italiana, presenta le collezioni autunno/inverno 2020/21 per un vero e proprio viaggio attraverso la scena creativa della moda, presentando la terza edizione del nuovo progetto Fashion Vibes, che nel percorso della Fashionweek, renderà protagonisti designer e brand sovietici ad alto tasso di ricerca fashion, con l’ispirazione al contatto con la strada e le dinamiche del quotidiano, con elementi futuristici e classici allo stesso tempo, della cultura europea.

I brand presenti saranno: BY VEL, un marchio del lusso di Kiev del settore kidswear, con la sfilata di 30 bimbe meravigliose arrivate da Mosca; RASENA, un brand giovane e ambizioso che viene dalla città di Perm, il magico mondo del brand MOMMYDOLLS, uno style che veste in contemporanea mamma e bimba, il mondo del Beachwear Couture di GRACE BY GRAZIA DI MICELI e il Brand SARA ONSI, luxury couture di origine egiziana che chiuderà la sfilata con abiti da sera e abiti di sposa.

Durante l’evento, sarà presentato un catalogo esclusivo mondiale di modelle rappresentanti della “Models Time” e sfileranno modelle arrivate direttamente da Mosca, come Yuliia Shkolenko miss Universo 2018, e dagli Usa, come Miss Miami Maurah Ruiz, e Andrea Piecuch, Miss Universo Virgin Islands, 2019.

Media partner dell’evento, saranno le testate europee e internazionali come #3D Magazine, Person of Russia Magazine, ci sarò la presenza di ospiti come Tuna Yuilmaz, Presidente Fashion del Film Festival “Istambul Alexsander Abdulimov”, il Presidente “Luxury Kids” Fashion week Mosca, Isabella Muenchen famosa blogger e TV Host e tanti altri importanti ispiti.

Quello di Fashion Vibes, è un progetto internazionale di moda contemporanea aperto a una nuova generazione di designer ambiziosi, creativi e pieni di talento, una piattaforma esclusiva di formato europeo in cui sono concentrate nuove tendenze moda con soluzioni e proposte tecnologiche ed innovative di giovani stilisti per sognare un mondo fantastico e portarci per mano in un viaggio virtuale per conoscere un nuovo concetto di Festa della Moda.

Julia Palchykova ideatrice di Fashion Vibes, racconta il suo Progetto:

“Fashion Vibes è nato 2018. Per MFW 2020 ho selezionato i marchi innovativi da presentare alla terza edizione del RunWay Show, alla Milano Fashion Week, prendendo ispirazione dalla cultura giovanile russa nel suo contatto autentico con la strada, le dinamiche quotidiane e anche la ricerca outdoor, coniugando elementi futuristici, modernità e classicismo. Penso che anche il mondo del fashion dell’Est sia pronto, dando prova di maturità, riuscendo a fondere i codici di due mondi apparentemente lontani, quello Europeo e quello dell’Est, in realtà uniti da culture millenarie. Il mio ringraziamento va a tutti i partner per il prezioso supporto a far diventare questo evento così significativo, Punto System Enrico Carpino, la responsabile del backstage Irina Abyzova, Make Up alla TV Ostankino di Mosca, e tutto il suo staff e ai i Media Partner come 3D Magazine Palma Sopito”.

Ketty Carraffa