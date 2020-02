Auchan. Conad, nessun licenziamento per tutto il 2020. 3mila esuberi, vogliamo ridurli

Agenpress – “Ad oggi non abbiamo fatto alcun licenziamento e per tutto il 2020 non ne faremo alcuno. Parlo di licenziamenti collettivi”. Lo ha affermato il segretario generale di Ancd-Conad, Sergio Imolesi, in audizione alla commissione Attività produttive della Camera sugli sviluppi dell’acquisizione del gruppo Auchan.

Su un totale di circa 16.200 dipendenti “avevamo ipotizzato l’organico non sostenibile in circa 6.000” persone, “di queste in quattro messi ne abbiamo già sistemate 3.000”, quindi “gli esuberi sono circa 3.000. Abbiamo il 2020 per ridurre progressivamente, speriamo il massimo possibile, questo problema”.

Ad oggi “oltre un centinaio” di punti vendita “sono già tutti con insegna Conad e stanno andando bene: c’è un incremento del fatturato in media del 15%”.