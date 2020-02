Brexit. Bonfrisco (Lega): “Nuove norme argine a caos immigrazione”

Agenpress. “Con le nuove norme sull’immigrazione, anticipate dal Guardian e previste a partire dal 1 gennaio 2021, il Regno Unito avvia un percorso di riorganizzazione del sistema che permetterà di arginare un fenomeno che sta mettendo in crisi l’intera Europa”.

Lo afferma l’eurodeputata della Lega Anna Bonfrisco (ID), che aggiunge: “La Brexit, così, diventa sinonimo di un’immigrazione controllata e qualificata, decisa sulla base della conoscenza della lingua e di un’offerta di lavoro o accademica già prevista. Permetterà di far arrivare nel Paese lavoratori qualificati, ma anche ricercatori e scienziati, tutelando le frontiere e arginando le distorsioni di un sistema migratorio che rischia di andare fuori controllo.

Un esempio per l’Italia – conclude Bonfrisco – che per la sua posizione strategica nel Mediterraneo non può permettersi politiche troppo permissive”.